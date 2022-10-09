Пропускная способность Крымского моста значительно снижена, корабли чф рф вышли из бухты Севастополя

https://racurs.ua/n175587-propusknaya-sposobnost-krymskogo-mosta-znachitelno-snijena-korabli-chf-rf-vyshli-iz-buhty.html

Ракурс

Вибух на мосту через Керченську протоку значно зменшив пропускну спроможність автомобільного сполучення.

Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомило 9 жовтня, що на відрізку дороги завдовжки приблизно 250 м впали в море дві із чотирьох смуг. Дві інші смуги, ймовірно, будуть використовуватися, однак це значно знижує пропускну здатність моста.

Ступінь збитків, завданих залізничним коліям, незрозумілий, однак, будь-яке серйозне порушення пропускної спроможності цієї частини мосту, ймовірно, вплине на можливості для підтримки Росією своїх військ на півдні України, йдеться в заяві міністерства.

За даними розвідки, ця лінія грала ключову роль у постачанні важких озброєнь на південний фронт у процесі російського вторгнення.

Наразі проїзд Керченським мостом дозволили лише легковикам. Автобуси і вантажівки переїжджатимуть поромом. Це триватиме «до особливого розпорядження», заявив призначений окупантами гауляйтер Криму Аксьонов. Залізниця ж на мосту «працює у штатному режимі».

Перед Кримським мостом черга з охочих залишити Крим виросла до шести кілометрів, передають місцеві джерела, а більшість кораблів ЧФ РФ залишили Севастопольську бухту після підриву Кримського мосту, заявив OSINT-ресурс «COVERT SHORES».

Тим часом у Сімферополі ввели обмеження на продаж рису, гречки та цукру. В деяких супермаркетах міста з’явилися оголошення, де повідомляють, що ці продукти відпускають із розрахунку 3 кг в одні руки.

Ці обмеження називають тимчасовими. Їх ввели після вчорашніх вибухів на Керченському мосту, після чого містяни почали масово скуповували крупи, цукор, сірники та алкоголь.