Окупанти скаржаться на професіоналізм ЗСУ. Скріншот з відео

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Окупанти з російської федерації перебувають у відчаї — їм не вистачає боєприпасів, ще й власна артилерія обстрілює їхні позиції.

Солдатам зс рф економити боєприпаси, а підрозділи ворога з кожним днем рідіють. Загарбники зізнаються, що раніше могли влаштовувати масовані обстріли, а тепер ракет обмаль. Про це йдеться у новій телефонній розмові, яку перехопила Служба безпеки України.

С каждым днем все хуже, хуже, людей меньше, меньше. Тебе дают ББК меньше и меньше. Раньше стреляли по 10-ть, по 20-ть. Сейчас — 3−4 ракетки, пук-пук-пук. Хохлы: та-та-та-та-та, а мы пук-пук в ответ… — описує своїй дружині ситуацію на фронті росіянин.

Загарбник розповідає, що армія рф намагається перехопити ініціативу на полі бою, але ЗСУ не дають цього зробити й просто «пачками» нищать загарбників.

Опять сегодня старую позицию штурмовали. Опять всех наших положили хохлы. Хотели вернуть назад… Всех положили. 200-е, 300-е. Захлебнулась атака. Приказал зам комбата: отбить обратно позиции. Мы тут мясо, — бідкається окупант.

Також росіянин розповів, що їхні коригувальники часто наводять вогонь артилерії по їхніх позиціях, тоді як українська армія відпрацьовує дуже влучно.

Нагадаємо, російський солдат зізнався, що всі окупанти заздрять тому, яке оснащення та озброєння мають українські Збройні сили. Також загарбники бояться висовувати голови з окопів, а себе на війні з Україною вважають ледь не смертниками.