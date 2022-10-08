Кримський міст горить. Фото: соцмережі

https://racurs.ua/ua/n175561-vybuhy-na-krymskomu-mostu-rosiyany-zayavyly-pro-zagyblyh-ta-ruynuvannya.html

Ракурс

Вибухи та пожежа на Кримському мості призвели до загибелі трьох осіб.

Загинули пасажири легковика, що їхав поряд з вантажівкою, яка вибухнула. З води підняли тіла чоловіка і жінки. Також нібито встановлено водія вантажівки, який нібито виявився жителем Краснодарського краю. Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на слідчий комітет російської федерації.

Тим часом російський Telegram-канал Baza пише, що після вибуху на Кримському мосту пошкоджено 1,3 км залізничного полотна. Спочатку пожежники намагалися загасити вогонь зі сходів, проте через сильний вітер та витоки палива боротися з вогнем було складно.

«Очільник» незаконного уряду Криму Сергій Аксьонов заявив, що внаслідок вибуху на Кримському мосту обвалилися два прольоти автомобільного полотна гілки.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня на Кримському мосту пролунав потужний вибух, а після цього виникла масштабна пожежа та руйнування. На залізничній колії, яка прокладена через міст, горіли цистерни з пальним. Після надзвичайної події проїзд через міст закрили, а окупаційна влада пообіцяла облаштувати пармну переправу. Правда, складна погода й відсутність паромів не дозволяють це зараз зробити.

Представники окупантів у Криму вже заявили про організацію сухопутного коридору через окуповані території України. У кремлі не змогли озвучити навіть приблизні терміни відновлення Кримського мосту.

В анексованому Криму почалася паніка — мешканці масово скуповують все пальне та харчові продукти. Люди хочуть втекти з півострова, не зважаючи на заяви окупантів про те, що «все під контролем». Російські силовики вже шукають причетних до вибуху й заявляють, що вибух прогримів через підірвану на мосту вантажівку з вибухівкою.

Джерела: Telegram-канал Baza, росЗМІ