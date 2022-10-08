Російський танк не сховався від «Стугни». Фото: focus.ua

https://racurs.ua/ua/n175560-rosiyskyy-tank-ne-shovavsya-vid-stugny-video-znyschennya.html

Ракурс

Протитанковий ракетний комплекс «Стугна» продовжує доводити свою ефективність.

На одному з напрямків лінії фронту українські військові спопелили ще один російський танк. Професійно спрацювали бійці 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Це формування механізованих військ у складі Сухопутних військ Збройних сил України. Про це 8 жовтня повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Розрахунки українських «Стугн» методично і ефективно «працюють» для перемоги. Є танчик від воїнів 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка, — йдеться у повідомленні.

На кадрах, які опублікували в мережі видно, як по пересічній місцевості рухається російський танк, який заїжджає під дерево, щоб убезпечити себе. Однак така схованка йому не допомогла — після влучного пострілу бронемашина розлетілася на друзки.

Як відомо, ПТРК «Стугна» з початку російського вторгнення чудово зарекомендував себе в бою проти ворожої бронетехніки. Працювати за цим комплексом можна у будь-яку пору доби, бо він оснащений електронно-оптичним перетворювачем, або тепловізором. Цей комплекс стріляє на відстань до 5 км і пропалює 800 мм ворожої броні кумулятивним зарядом.

Нагадаємо, у вересні бригада імені Якова Гандзюка показала, як протитанковий ракетний комплекс «Стугна-П» знищує ворожі танки в Херсонській області.