В российском белгороде вновь прогремело много взрывов. Фото:

https://racurs.ua/n175821-novye-vzryvy-progremeli-v-belgorode-soobschaut-o-priletah-v-rayone-aeroporta.html

Ракурс

Нові вибухи прогриміли в російському бєлгороді у неділю вранці, 16 жовтня.

У місті нарахували близько 16 вибухів. Місцева влада повідомляє про роботу систем протиповітряної оборони. У будинках внаслідок вибухів тремтіли й вилітали шибки, а в автомобілях спрацьовували сигналізації. Деякі з вибухів були дуже гучні. Про це пише російське видання «Московский Комсомолец».

Як повідомив губернатор білгородської області в’ячеслав гладков, згідно з попередніми даними відомо про двох поранених.

У соцмережах також з’явилося відео прильотів в районів місцевого аеропорту.

Нагадаємо, про вибухи в російському бєлгороді повідомляли у п’ятницю, 14 жовтня. Тоді загорілася міська ТЕС «Промінь», яка розташована у південній частині бєлгорода. Після цього частина міста залишилася без світла.

Джерело: «Московский Комсомолец»