Знищену базу росгвардії під бєлгородом показали на відео. Фото: tsn.ua

https://racurs.ua/ua/n175773-znyschenu-bazu-rosgvardiyi-pid-bielgorodom-pokazaly-na-video.html

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Військова база росгвардії була знищена внаслідок вибухів у бєлгородській області росії.

Унаслідок атаки на військовий об'єкт у селищі октябрське 13 жовтня загинули троє співробітників росгвардії, ще 14 бійців отримали поранення. Вибухи прогриміли внаслідок обстрілу, який начебто вівся з боку села Козача Лопань Харківської області. Цей населений пункт розташований за 2 км від кордону з країною-агресором та за 10 км від самого селища. Про це повідомляє російське видання Baza.

А губернатор білгородської області в’ячеслав гладков 13 жовтня заявляв, що в октябрському вибухнув склад із боєприпасами, внаслідок чого відбулася їхня детонація. Тоді влада заявляла, що «втрат немає".

Тоді ж російська пропаганда повідомляла, що в октябрському нібито горів «цукровий завод», а в обстрілі звинувачували Україну.

У мережі вже з’явилося відео наслідків вибухів на військовому об'єкті країни-агресора.

А Telegram-канал Стратком ЗСУ 14 жовтня повідомив, що регіональний паблік Білгородщини поширив допис з фотографіями уламків ракети. OSINT-дослідники міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm звернули увагу на маркування цих уламків. Виявилося, що це російська ракета для комплексу С-400.

Нагадаємо, 13 жовтня соцмережі повідомляли, що у російському бєлгороді уламки ракети ушкодили багатоповерховий будинок, розташований на вулиці Губкіна. Уламки також пошкодили кілька припаркованих автомобілів.

Джерело: Baza