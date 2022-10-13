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Ракурс
Наслідки влучання ракети у Бєлгороді, фото: «Белгородский осведомитель»

У Бєлгороді «уламки невідомого об'єкта» влучили у багатоповерхівку (ФОТО, ВІДЕО)

13 жов 2022, 14:28
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У російському Бєлгороді уламки ракети ушкодили багатоповерховий будинок, розташований на вулиці Губкіна.





Уламки також пошкодили кілька припаркованих автомобілів.

Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

Наслідки влучання ракети у Бєлгороді, фото: «Белгородский осведомитель»

Мер міста Антон Іванов заявив, що цей інцидент став результатом роботи протиповітряної оборони. За його словами, на будинок нібито впав «невідомий об'єкт», а «постраждалих немає". Водночас зняті місцевими жителями фото показують, що постраждалі насправді є.

Крім того, зняті очевидцями фотознімки свідчать, що на територію школи в Бєлгороді впала частина ракети російської ЗРГК «Панцир».

На інших знімках виявлені на вулицях міста уламки схожі на фрагменти ракет ЗРК «Тор».

Джерело: Ракурс


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