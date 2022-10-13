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Наслідки влучання ракети у Бєлгороді, фото: «Белгородский осведомитель»
У Бєлгороді «уламки невідомого об'єкта» влучили у багатоповерхівку (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n175725-u-bielgorodi-ulamky-nevidomogo-obiekta-vluchyly-u-bagatopoverhivku-foto-video.htmlРакурс
У російському Бєлгороді уламки ракети ушкодили багатоповерховий будинок, розташований на вулиці Губкіна.
Уламки також пошкодили кілька припаркованих автомобілів.
Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.
Мер міста Антон Іванов заявив, що цей інцидент став результатом роботи протиповітряної оборони. За його словами, на будинок нібито впав «невідомий об'єкт», а «постраждалих немає". Водночас зняті місцевими жителями фото показують, що постраждалі насправді є.
Крім того, зняті очевидцями фотознімки свідчать, що на територію школи в Бєлгороді впала частина ракети російської ЗРГК «Панцир».
На інших знімках виявлені на вулицях міста уламки схожі на фрагменти ракет ЗРК «Тор».
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