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Последствия попадания ракеты в Белгород, фото: «Белгородский осведомитель»
В Белгороде «обломки неизвестного объекта» попали в многоэтажку (ФОТО)https://racurs.ua/n175725-v-belgorode-oblomki-neizvestnogo-obekta-popali-v-mnogoetajku-foto.htmlРакурс
У російському Бєлгороді уламки ракети ушкодили багатоповерховий будинок, розташований на вулиці Губкіна.
Уламки також пошкодили кілька припаркованих автомобілів.
Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.
Мер міста Антон Іванов заявив, що цей інцидент став результатом роботи протиповітряної оборони. За його словами, на будинок нібито впав «невідомий об'єкт», а «постраждалих немає". Водночас зняті місцевими жителями фото показують, що постраждалі насправді є.
Крім того, зняті очевидцями фотознімки свідчать, що на територію школи в Бєлгороді впала частина ракети російської ЗРГК «Панцир».
На інших знімках виявлені на вулицях міста уламки схожі на фрагменти ракет ЗРК «Тор».
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