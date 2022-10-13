Последствия попадания ракеты в Белгород, фото: «Белгородский осведомитель»

https://racurs.ua/n175725-v-belgorode-oblomki-neizvestnogo-obekta-popali-v-mnogoetajku-foto.html

Ракурс

У російському Бєлгороді уламки ракети ушкодили багатоповерховий будинок, розташований на вулиці Губкіна.

Уламки також пошкодили кілька припаркованих автомобілів.

Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

Мер міста Антон Іванов заявив, що цей інцидент став результатом роботи протиповітряної оборони. За його словами, на будинок нібито впав «невідомий об'єкт», а «постраждалих немає". Водночас зняті місцевими жителями фото показують, що постраждалі насправді є.

Крім того, зняті очевидцями фотознімки свідчать, що на територію школи в Бєлгороді впала частина ракети російської ЗРГК «Панцир».

На інших знімках виявлені на вулицях міста уламки схожі на фрагменти ракет ЗРК «Тор».