Российские власти признали первых погибших на войне мобилизованных

Рашисты начали признавать гибель мобилизованных на войну против Украины, фото: Postfactum

https://racurs.ua/n175723-rossiyskie-vlasti-priznali-pervyh-pogibshih-na-voyne-mobilizovannyh.html

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У росії влада визнала, що серед загиблих на війні проти України є нещодавно мобілізовані росіяни.

Губернатора Челябінської області рф Олексій Текслер заявив про загибель «в зоні спеціальної операції» п’ятьох мобілізованих жителів області. Про це сьогодні, 13 жовтня, повідомляють місцеві ЗМІ.

Зазначається, що загиблі були з Коркінського муніципального району, який розташований за 35 км на південь від Челябінська.

Військкомат підтвердив інформацію про загибель п’яти осіб, призваних Коркінським військовим комісаріатом, — заявили в керівництві області.

Наразі російська влада обіцяє, що сім’ям загиблих виплатять грошову допомогу.

Нагадаємо, російський диктатор володимир путін 21 вересня оголосив у росії «часткову мобілізацію». Раніше російська влада обіцяла, що мобілізовані нібито будуть відправлятися в зону бойових дій лише після одного-двох місяців бойової підготовки на полігонах.