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Во время уничтожения российских разведчиков, скриншот видео
Момент уничтожения российских разведчиков показало Командование ССО (ВИДЕО)https://racurs.ua/n175722-moment-unichtojeniya-rossiyskih-razvedchikov-pokazalo-komandovanie-sso-video.htmlРакурс
Військові Сил спеціальних операцій (ССО) України знищили кількох російських розвідників, влаштувавши на них засідку.
Відповідне відео сьогодні, 13 жовтня, на своїй Фейсбук-сторінці опублікувало Командування сил ССО.
На відео — друга фаза спеціальних дій після вогневого ураження авто разом із російськими пасажирами, — зазначається в повідомленні. — Під час огляду була проведена попередня ідентифікація та збір необхідних даних і доказів причетності знищених росіян до злочинів проти українського народу.
Нагадаємо, захисники України вже ліквідували близько 63,8 тис. рашистів.
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