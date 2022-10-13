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Ракурс
Во время уничтожения российских разведчиков, скриншот видео

Момент уничтожения российских разведчиков показало Командование ССО (ВИДЕО)

13 окт 2022, 12:58
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Військові Сил спеціальних операцій (ССО) України знищили кількох російських розвідників, влаштувавши на них засідку.





Відповідне відео сьогодні, 13 жовтня, на своїй Фейсбук-сторінці опублікувало Командування сил ССО.

На відео — друга фаза спеціальних дій після вогневого ураження авто разом із російськими пасажирами, — зазначається в повідомленні. — Під час огляду була проведена попередня ідентифікація та збір необхідних даних і доказів причетності знищених росіян до злочинів проти українського народу.

Нагадаємо, захисники України вже ліквідували близько 63,8 тис. рашистів.

Источник: Ракурс


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