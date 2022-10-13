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Защитники Украины уничтожили более 63 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

420 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

13 окт 2022, 09:53
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 63,8 тис. осіб.





За добу цей показник зріс на 420 осіб. Про це сьогодні, 13 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 2 тис. 511 танків;
  • 5 тис. 167 бойових броньованих машин;
  • 1 тис. 556 одиниць артилерійських систем;
  • 357 одиниць РСЗВ;
  • 183 одиниці засобів ППО;
  • 268 літаків;
  • 240 гелікоптерів;
  • 1 тис. 182 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 316 крилатих ракет;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 3 тис. 935 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 140 одиниць спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат ворог зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках.

Источник: Ракурс


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