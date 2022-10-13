Захисники України знищили понад 63 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n175716-420-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 63,8 тис. осіб.

За добу цей показник зріс на 420 осіб. Про це сьогодні, 13 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

2 тис. 511 танків;

5 тис. 167 бойових броньованих машин;

1 тис. 556 одиниць артилерійських систем;

357 одиниць РСЗВ;

183 одиниці засобів ППО;

268 літаків;

240 гелікоптерів;

1 тис. 182 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

316 крилатих ракет;

16 кораблів/катерів;

3 тис. 935 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

140 одиниць спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат ворог зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках.