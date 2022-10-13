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Захисники України знищили понад 63 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
420 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n175716-420-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 63,8 тис. осіб.
За добу цей показник зріс на 420 осіб. Про це сьогодні, 13 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 2 тис. 511 танків;
- 5 тис. 167 бойових броньованих машин;
- 1 тис. 556 одиниць артилерійських систем;
- 357 одиниць РСЗВ;
- 183 одиниці засобів ППО;
- 268 літаків;
- 240 гелікоптерів;
- 1 тис. 182 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 316 крилатих ракет;
- 16 кораблів/катерів;
- 3 тис. 935 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 140 одиниць спеціальної техніки.
Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат ворог зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках.
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