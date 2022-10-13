На Вінниччині катапультувався пілот, який збив п’ять «шахідів» та дві ракети

Пілот українського винищувача катапультувався на Вінниччині, фото: Міноборони України

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Поблизу Вінниці вчора, 12 жовтня, близько 21.00 зазнав аварії винищувач однієї із бригад тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ.

Пілот літака успішно катапультувався, він почувається добре. Причини аварії встановлюються. Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил.

Зазначається, що льотчик виконував бойове завдання із знищення над Вінниччиною ворожих дронів-камікадзе Shahed-136. Впродовж дня пілот знищив п’ять «шахідів»: три — на півдні України і два — над Вінницею. А раніше — під час масованого ракетного обстрілу — збив дві крилаті ракети окупантів.

Через невстановлені технічні причини льотчик почав втрачати керування машиною, але зробив усе можливе, аби відвести літак подалі від Вінниці, і катапультувався, — зазначається в повідомленні. — Командувач повітряних Сил ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук ініціював клопотання про присвоєння пілоту високого звання Героя України.

Загалом 12 жовтня зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних сил ЗСУ знищили п’ять ударних вертольотів Ка-52, 17 дронів-камікадзе Shahed-136 та два «Zala Ланцет».