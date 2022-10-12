Повітряні тривоги в Україні можуть тривати довше. Фото:

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Повітряні тривоги в Україні можуть тривати довше, бо росія збільшила застосування іранських дронів-камікадзе.

Швидкість цих безпілотників іранського виробництва не дуже висока й становить 120−50 км/год. Тому такий БПЛА довго летить до цілі. Крім того, дрон може ще й змінювати маршрут. Про це 12 жовтня речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив в ефірі національного телемарафону.

В декількох областях оголошено сигнал повітряної тривоги. Очевидно, що працюють дрони-камікадзе, які нещодавно завезли на територію Білорусі. Чому так довго тривоги? Одразу поясню це мешканцям західних областей та інших. Тому що швидкість дрона не є високою 120−150 км/год. І він довго летить і може корегувати маршрут. Таким чином тривога буде дещо довшою, — пояснив він.

Як відомо, іранські дрони-каміказде Shahed-136 важко визначити системам ППО, які зараз є на озброєнні ЗСУ, бо ці безпілотники літають доволі низько. Дальність польоту таких БПЛА становить 1 тис. км, а в носовій частині такий апарат може переносити вибухівку вагою до 50 кг.

Сьогодні ввечері, 12 жовтня, повітряна тривога довгий час тривала у деяких областях. Згодом стало відомо, що українська протиповітряна оборона успішно відпрацювала по ворожих об'єктах у Рівненській, Житомирській та Черкаській областях.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 11 жовтня заявив, що надане Польщею озброєння допомагає українським військовим протистояти іранським безпілотникам Shahed-136, котрі використовує росія.