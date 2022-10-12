Над Вінниччиною збили ворожі дрони-камікадзе. Фото: Сергій Борзов

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Дрони-камікадзе були ліквідовані у небі над Вінницькою областю у середу, 12 жовтня.

Російські загарбники у середу намагалися атакувати Вінниччину двома дронами-камікадзе. Обидва ворожі безпілотники були знищені українською ППО. Про це голова Вінницької обласної військової адміністраціі Сергій Борзов повідомив у Telegram.

Вінниччину ворог атакував двома дронами-камікадзе. Силами протиповітряної оборони обидва ударних безпілотники знищено! — йдеться у повідомленні.

Повітряну тривогу у Вінницькій області оголосили о 16.47. Станом на 19.18 вона досі триває в регіоні.

Як відомо, країна-агресор російська федерації останнім часом використовує іранські дрони-камікадзе як альтернативу крилатим ракетам. Дальність польоту таких дронів становить 1 тис. км, вони розвивають швидкість до 185 км/год. На носовій частині такий апарат переносить вибухівку вагою до 50 кг. Ці БПЛА літають доволі низько, тому їх важко визначити системам ППО.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 11 жовтня заявив, що надане Польщею озброєння допомагає українським військовим протистояти іранським безпілотникам Shahed-136, котрі використовує росія.