Канада надасть Україні військової допомоги на 47 млн дол. Фото:

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Канада оголосила про новий пакет військової допомоги для України.

Загальна сума нової партії допомоги становить 47 млн дол., а сам пакет включатиме зимовий одяг та спорядження, артилерійські снаряди та комунікаційні технології. Про це 12 жовтня повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, повідомляє CBC.

За інформацією телеканалу, Україна отримає 500 ти. одиниць зимового одягу та обладнання. Крім того, ЗСУ передадуть артилерійські снаряди на суму 15,2 млн дол. А на забезпечення супутникового звʼязку українським військовим канадці витратять 2 млн дол.

Як відомо, з початку повномасштабного російського вторгнення Канада передала Україні артилерію та безпілотники, а також профінансувала супутникову розвідку та багато іншого. Крім того, Оттава вирішила на рік скасувати всі мита на товари з України.

Нагадаємо, 12 жовтня в Міністерстві оборони Німеччини повідомили, що через кілька тижнів Україна отримає додаткові реактивні системи залпового вогню MARS II та самохідні артилерійські установки PzH 2000. А влада Нідерландів заявила, що передасть ЗСУ зенітних ракет на загальну суму 15 млн євро.

Джерело: CBC