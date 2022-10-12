Ешелон з білоруськими танками та вантажівками відправили у бік Луганська

Ешелон зі білоруськими танками та вантажівками. Фото: railinsider.com.ua

https://racurs.ua/ua/n175702-eshelon-z-biloruskymy-tankamy-ta-vantajivkamy-vidpravyly-u-bik-luganska.html

Ракурс

Розконсервована військова техніка збройних сил Білорусі надходить до армії російської федерації.

Зокрема, 11 жовтня білорусь відправила в бік Луганська ешелони з технікою. Із залізничної станції «Старі дороги» в мінській області на станцію «Міллерово» в ростовській області прибули 19 платформ із навантаженою технікою. Далі ешелони попрямували у напрямку Луганська. Очікується, що потяг прибуде в точку призначення 19 жовтня. Про це повідомляє проект «Беларускі Гаюн».

Повідомляється, що саме в місті Старі дороги знаходиться 288-я база резерву автомобільної техніки зс білорусі. Ймовірно, були зняті зі зберігання щонайменше 28 вантажівок «Урал», які перевозилися на ешелоні поміченому 11 жовтня під мінськом. Також на платформі зафіксували щонайменше вісім танків Т-72А.

Нагадаємо, 12 жовтня Генштаб Збройних Сил України повідомив, що влада білорусі зняла зі зберігання та відправила у Білгородську область росії першу партію з 20 танків Т-72.