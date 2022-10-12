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Канада предоставит Украине военной помощи на 47 млн долл. Фото:
Украина получит новую военную помощь от Канады — что передадут ВСУhttps://racurs.ua/n175703-ukraina-poluchit-novuu-voennuu-pomosch-ot-kanady-chto-peredadut-vsu.htmlРакурс
Канада оголосила про новий пакет військової допомоги для України.
Загальна сума нової партії допомоги становить 47 млн дол., а сам пакет включатиме зимовий одяг та спорядження, артилерійські снаряди та комунікаційні технології. Про це 12 жовтня повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, повідомляє CBC.
За інформацією телеканалу, Україна отримає 500 ти. одиниць зимового одягу та обладнання. Крім того, ЗСУ передадуть артилерійські снаряди на суму 15,2 млн дол. А на забезпечення супутникового звʼязку українським військовим канадці витратять 2 млн дол.
Як відомо, з початку повномасштабного російського вторгнення Канада передала Україні артилерію та безпілотники, а також профінансувала супутникову розвідку та багато іншого. Крім того, Оттава вирішила на рік скасувати всі мита на товари з України.
Нагадаємо, 12 жовтня в Міністерстві оборони Німеччини повідомили, що через кілька тижнів Україна отримає додаткові реактивні системи залпового вогню MARS II та самохідні артилерійські установки PzH 2000. А влада Нідерландів заявила, що передасть ЗСУ зенітних ракет на загальну суму 15 млн євро.
Джерело: CBC
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