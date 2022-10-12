HIMARS и Iris-T в Украине, NASAMS – на подходе. Запад ответил путину на зверские обстрелы Украины

https://racurs.ua/n175676-himars-i-iris-t-v-ukraine-nasams-na-podhode-zapad-otvetil-putinu-na-zverskie-obstrely-ukrainy.html

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В Україну прибули ще чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS від Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Час HIMARS: хороший час для українців і поганий час для окупантів. Чудові новини напередодні шостого «Рамштайну», куди я їду завтра. Далі — більше, — написав очільник Міноборони.

4 additional HIMARS from our �� partners have arrived!

I thank @POTUS Joe Biden @SecDef Lloyd Austin III & the American people.

HIMARS time: good time for Ukrainians and bad time for the occupiers.

Great news on the eve of #Ramstein 6, where I’m going tomorrow. There will be more. — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 11, 2022

Він подякував президенту США Джо Байдену, міністру оборони Ллойду Остіну та всьому американському народу за підтримку.

Також Резніков підтвердив, що Німеччина вже передала Україні новітні німецькі зенітно-ракетні комплекси протиповітряної оборони IRIS-T.

Настала нова ера повітряної оборони. Системи IRIS-T від Німеччини вже тут. NASAMS надійдуть. Це тільки початок. І ми потребуємо більше. Немає сумнівів у тому, що Росія — це держава-терорист. Це моральний імператив — захистити небо над нами, щоб урятувати наших людей, — написав український міністр.

Україна очікує від Франції та Італії на постачання ЗРК SAMP-T, а від США сучасні ППО з ракетами середнього та далекого радіусу дії, заявив президент Володимир Зеленський 11 жовтня на саміті G7.

Нагадаємо, у вівторок Україна отримала від Німеччини першу з чотирьох обіцяних систем ППО Iris-T.

Вашингтон працює над прискореним постачанням Україні систем протиповітряної оборони NASAMS, заявив 11 жовтня координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі. За його словами, США вже почали процес доставки перших двох систем NASAMS, і він завершиться «в найближчому майбутньому».

Представник Білого дому відмовився назвати конкретну дату прибуття систем ППО, але сказав, що США «безумовно зацікавлені у швидкому прискоренні» отримання системи.

Про передачу Україні двох систем протиповітряної оборони NASAMS Сполучені Штати оголосили ще на початку липня в межах пакета військової допомоги. У вересні Пентагон повідомив, що перші два комплекси будуть передані Україні протягом наступних двох місяців.

Загалом США зобов’язалися надати Україні вісім систем NASAMS, шість із них — у пакеті допомоги на три мільярди доларів, розрахованого на довгострокову перспективу.

Спільно розроблений і вироблений компанією Raytheon і норвезькою Kongsberg Defense & Aerospace, NASAMS складається з радара Sentinel, удосконаленої ракети повітря-повітря середньої дальності та центру розподілу вогню KDA.

NASAMS надає захисникам ППО адаптовану, найсучаснішу систему захисту, яка може максимізувати їх здатність ідентифікувати, вражати та знищувати ворожі літаки, безпілотні літальні апарати та крилаті ракети.