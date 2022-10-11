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Система ПВО Iris-T, фото: Ukr.net

Германия передала Украине первую из четырех систем ПВО Iris-T — СМИ

11 окт 2022, 20:15
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Україна отримала від Німеччини першу з чотирьох обіцяних систем ППО Iris-T.





Про це сьогодні, 11 жовтня, повідомляє німецьке видання Der Spiegel.

За інформацією видання, передача відбулася у вівторок біля польсько-українського кордону.

Раніше передача Iris-T Україні планувалася на листопад.

Зазначається, що Iris-T є найсучаснішою системою ППО Німеччини. Вона складається з трьох машин:

  • стартового майданчика на військовій вантажівці з місцем для восьми ракет;
  • радіолокаційної машини;
  • командної машини.

Зенітні ракети здатні вражати цілі на висоті до 20 км і на відстані до 40 км, Тобто, їхня дальність значно більша, ніж, наприклад, у переносних ЗРК Stinger, які Україна також отримує від Німеччини.

ЗРК Iris-T передусім призначений для захисту мирного населення шляхом відбиття повітряних атак російської армії. Останні ракетні атаки росії показують, наскільки терміново Україні потрібен такий захист, наголошує видання.

Джерело: Der Spiegel


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