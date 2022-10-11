Кличко рассказал о состоянии «стеклянного моста», поврежденного российской ракетой (ФОТО)https://racurs.ua/n175667-klichko-rasskazal-o-sostoyanii-steklyannogo-mosta-povrejdennogo-rossiyskoy-raketoy-foto.htmlРакурс
Мер Києва Віталій Кличко розповів про стан «скляного» пішохідно-велосипедного мосту на Володимирську гірку, який вчора, 10 жовтня, зазнав пошкоджень в результаті російського ракетного удару.
Фото ремонтних робіт на пошкодженому мосту Кличко сьогодні, 11 жовтня, опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
За його словами, сьогодні на мосту фахівці демонтували пошкоджені вибухом ракети елементи скла. Крім того, спеціалісти «Київміськсвітла» обстежили стан підсвітки перил — освітлення відремонтують.
Скло замовляємо. На його виготовлення потрібно до трьох тижнів. І вже невдовзі наш оновлений міст знову буде радувати киян і гостей столиці, — зазначає Кличко. — Бо він тепер — не тільки один з туристичних символів Києва, а й символ незламності й стійкості України.