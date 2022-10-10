Россияне говорят, что попали во все, что планировали. Врут, как всегда - Зеленский

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Росіяни кажуть, що влучили усюди, де планували, але це не відповідає дійсності. Про це розповів у вечірньому зверненні до українців 10 жовтня президент України Володимир Зеленський.

По-перше, брешуть, як завжди. По-друге, брешуть, як завжди, — сказав президент.

Звернення Зеленського наприкінці 229 дня війни записувалося на вулиці Володимирській у Києві, поряд із районом ранкових вибухів. Під час запису він звернув увагу, куди прилетіла одна з ракет росіян. Це перехрестя, від якого поруч дзвіниця Софійського собору, університет ім. Шевченка, Володимирська гірка, Будинок вчителя, а також дитячий майданчик.

Це і є справжні цілі росіян, у які вони влучили сьогодні. Москви ще не було, коли стояв Софійський собор, — емоційно заявив Зеленський.

Він також нагадав, що у Будинку вчителя працювала Центральна Рада і назвав росіян дикунами. Зеленський вважає, що Київ переживе і цю нову навалу ординців. Він зауважив, що росіяни умисно завдали удар в годину пік, аби убити більше людей.

Зараз по всій країні тривають відновлювальні роботи. Усі об'єкти, які були пошкоджені сьогоднішнім ударом російських терористів, ми відновимо. Це лише питання часу. Україну неможливо залякати. Тільки ще більше об'єднати. Україну неможливо зупинити. Тільки ще більше переконати, що терористів треба знешкоджувати. Російська армія спеціально нанесла ці удари саме у ранкову годину пік. Це характерна тактика терористів. Вони хотіли нагнати більше страху й зачепити більше людей.

Вони зачепили. Вони зачепили увесь світ… Світ з нами. Ми робимо все, щоб отримати сучасну ППО. І я дякую партнерам, які вже прискорюють постачання. Будь ласка, допомагайте один одному! Будь ласка, піклуйтесь про тих, хто залишається на самоті у таких обставинах! Вірте в себе, в Україну, в Збройні Сили України і в нашу перемогу! — сказав глава держави.

Зеленський також розповів про те, як іде відновлення інфраструктури, яка постраждала вранці під час обстрілу. За його словами, у Харківській області відновлено електрику на 50%, а за кілька годин відновлять майже скрізь.

У Полтавській та Хмельницькій областях вже відновили майже скрізь, Миколаївську, Одеську та Черкаську під'єднано. У Київській, Чернігівській, Сумській, Львівській, Дніпропетровській та Тернопільській областях, а також у Києві — працюють.

Президент повідомив, що від сьогоднішніх ударів загинуло 12 людей, понад 80 поранено. З 84 запущених по Україні ракет 43 збиті.

Він також розповів про телефонні розмови з канцлером Німеччини, президентами Франції та Польщі, еміром Катару, прем'єрами Нідерландів та Британії, генсеком ООН, а також про зустріч із послом США. Сказав, що у планах — розмови з президентом США, прем'єрами Канади та Італії.

Зеленський також закликав економити електроенергію щодня з 17.00 по 22.00.