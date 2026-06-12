Владимир Зеленский призвал украинцев реагировать на воздушные тревоги. Фото:

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Реагувати на повітряні тривоги закликав українців президент Володимир Зеленський.

Варто бути уважними до повітряних тривог сьогодні та в найближчі дні. Замість миру Російська Федерація обирає обстріли. Про це глава держави 12 червня повідомив у зверненні, яке було опубліковане в соцмережах.

Обов’язково кожного дня — і сьогодні, і наступними днями, — будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги. Ми розуміємо, з ким маємо справу й на що розраховують у Росії, — сказав президент.

Як відомо, сьогодні вдень Повітряні сили ЗСУ поінформували, що протягом доби існує висока імовірність застосування противником балістичної ракети середньої дальності «Орешнік» із полігону «Капустин Яр» в Астраханській області РФ.

Нагадаємо, у ніч на 24 травня російські війська запустили по Україні 600 БпЛА різних типів і 90 ракет. Основним напрямком удару був Київ та Київська область. Також РФ тієї ночі поцілила балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік» по гаражному кооперативу в Білій Церкві.

Згодом з’ясувалося, що Росія вночі 24 травня випустила по Україні дві ракети «Орєшнік». Перша ракета влучила по території окупованої Донеччини, а вже друга прилетіла по території Білої Церкви.