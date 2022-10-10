владимир путин прокомментировал массированные ракетные удары по Украине. Фото: lrt.lt

https://racurs.ua/n175617-putin-prokommentiroval-massirovannye-raketnye-udary-po-ukraine.html

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Володимир путін, президент країни-агресора росії прокоментував ранковий ракетний масовий обстріл України.

Вранці 10 жовтня на пропозицію міноборони рф та за планом російського генштабу було завдано масованого удару «високоточною зброєю великої дальності повітряного морського та наземного базування по об'єктах енергетики військового управління та зв’язку України». Таку заяву російський диктатор зробив під час засідання радбезу рф, повідомляє РІА «Новости».

У разі продовження проведення на нашій території терактів відповіді з боку росії будуть жорсткими і за своїми масштабами відповідатимуть рівню загроз, створюваних рф, — пригрозив агресор.

Також путін поскаржився нібито Служба безпеки України, здійснили теракти на курській атомній електростанції. Крім того, заявив, що українці нібито хотіли підірвати газогін «Турецький потік». Однак жодних доказів диктатор не надав.

Нагадаємо, вранці 10 жовтня багато українських міст зазнали ракетних ударів. Вибухи пролунали у Києві, Львові, Хмельницькому та інших обласних центрах. У столиці внаслідок обстрілів загинули п’ятеро осіб, а постраждали понад 20.

У Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що загалом росія у понеділок вранці випустила 83 ракети по території України, але 43 з них силами протиповітряної оборони вдалося збити.