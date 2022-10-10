Последствия обстрелов в Киеве. Фото: Офис генпрокурора

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Масований ракетний обстріл Києва, який росія здійснила 10 жовтня, призвів до загибелі п’яти осіб.

Ще понад 20 осіб дістали поранення. Окупанти, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, здійснили масований ракетний обстріл житлових районів та цивільної інфраструктури столиці. Найбільше потраплянь зафіксовано у центральній частині Києва. Також було пошкоджено будівлі вищого навчального закладу, житлові та офісні будинки у центрі столиці. Одна з ракет влучила у дитячий майданчик. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов заявив, що внаслідок обстрілів Київщини одна людина загинула в Броварському районі, а ще одна особа дістала поранення. А внаслідок атаки по Обухівському району шестеро осіб постраждали. Один чоловік перебуває у важкому стані.

А в МЗС Німеччини повідомили, що від російських ракетних ударів постраждала будівля консульства в Києві.

Міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram повідомив, що внаслідок обстрілів російськими військовими об‘єктів критичної інфраструктури столиці та області, застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та Київській області. Також частково обмежене електропостачання промисловим клієнтам та частині побутових клієнтів Києва та всієї області.

Енергетики разом з рятувальними службами роблять все необхідне, щоб максимально швидко відновити нормальну роботу енергосистеми. «Київводоканал» працює в центрі столиці над ліквідацією пошкодженої водопровідної мережі. Але тиск у мережі вже нормалізували і споживачам забезпечене водопостачання, — заявив мер.

Нагадаємо, вранці 10 жовтня багато українських міст зазнали ракетних ударів. Вибухи пролунали у Києві, Львові, Хмельницькому та інших обласних центрах. Загалом росія випустила 83 ракети по території України, 43 з них були збиті силами ППО.