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Ракурс
В Киеве возобновили движение поездов на всех станция метро. Фото: liga.net

Движение поездов на всех станция метро Киева восстановлено — Кличко (ВИДЕО)

10 окт 2022, 13:11
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Рух поїздів на всіх лініях метрополітену Києва вже поновлено.





Також відновив роботу пересадочний вузол «Театральна"-"Золоті ворота». Вранці метро припиняло роботу, бо країна-агресор росія масово атакувала ракетами столицю. Про це 10 жовтня міський голова Віталій Кличко повідомив у Telegram.

Градоначальник заявив, що до Києва сьогодні не варто їхати без гострої потреби. Нагадав, що підземні станції метро працюють і як укриття.

Закликаю мешканців міста не нехтувати сигналами повітряної тривоги та дотримуватися правил воєнного стану! — наголосив Кличко.

Нагадаємо, 10 жовтня метро Києва призупиняло роботу через масові ракетні обстріли. Усі підземні станції столичного метро через вибухи працювали як укриття.

Источник: Ракурс


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