Ермак жестко отреагировал на заявления александра лукашенко. Фото: Лига

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Самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка розкритикували в Офісі президента України.

Банкова попередила самопроголошеного диктатора про масштабні наслідки, які будуть після його агресивних дій. Про це 10 жовтня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив у Telegram.

Там дехто розповідає, «звідки готувався напад»… Ми давно розуміли, що неадекватність там переможе логіку, тому готувалися до їхніх можливих ворожих дій. Але у мене є риторичне питання: чи готові вони до наслідків власних рішень? І чи оцінюють масштаб цих наслідків для них? — написав він.

Також 10 жовтня лукашенко заявив, що до білорусі прибудуть тисячі російських військових. На нараді з силовиками диктатор наказав міністерству оборони білорусі підготуватися до прийому і розміщення окупантів.

Ви не розраховуйте на велику чисельність збройних сил російської федерації. Але це буде не одна тисяча людей. І будьте готові найближчим часом прийняти цих людей і розмістити там, де потрібно, за нашим планом. Без перебору, без нагнітання ситуації і обстановки, — заявив путінський союзник.

Нагадаємо, 10 жовтня самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко збирав термінову заяву з силовиками. Він заявив, що домовився з президентом рф володимиром путіним про розгортання спільного регіонального угруповання військ. Також диктатор наказав кдб білорусі вжити всіх «необхідних дій контртерористичного характеру для забезпечення безпеки території білорусі».