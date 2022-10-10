лукашенко та путін домовилися про розгортання спільного угруповання військ. Фото: sputnik.by

https://racurs.ua/ua/n175611-lukashenko-ta-putin-domovylysya-pro-rozgortannya-spilnogo-ugrupovannya-viysk.html

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Білоруський диктатор олександр лукашенко та президент країни-агресора росії володимир путін домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.

Самопроголошений лідер білорусів заявив, що розгортання регіонального російсько-білоруського угруповання відбувається через «загострення на західних кордонах союзної держави». Саме розгортання триває вже дві доби. Цитують диктатора російські та білоруські ЗМІ.

У зв’язку із загостренням на західних кордонах союзної держави ми домовилися про розгортання регіонального угруповання російської федерації і республіки білорусь. Це все за нашими документами. Якщо рівень загрози досягає нинішнього рівня, як зараз, ми починаємо задіяти угруповання Союзної держави. …Основа цього угруповання — армія, збройні сили республіки білорусь. Формування цього угруповання почалося. Воно йде вже, по-моєму, протягом двох днів, — заявив він.

Також союзник путіна заявив, що 9 жовтня білоруську владу попередили про нібито про те, що Україна планує завдати удару по білорусі.

Як було заявлено: «ми зробимо так, що це буде Кримський міст-2». Моя відповідь була проста: «Доведіть президенту України та іншим божевільним, що Кримський міст їм здасться квіточками, якщо вони доторкнуться своїми брудними руками хоч до одного метра нашої території», — зазначив лукашенко.

Крім того, диктатор наказав кдб білорусі вжити всіх «необхідних дій контртерористичного характеру для забезпечення безпеки території білорусі».

Тим часом в оперативному командуванні «Північ» заявили, що 10 жовтня не зафіксовано проривів чи наступальних дій з боку території білорусі та росії.

Нагадаємо, 4 жовтня президент білорусі олександр лукашенко, на нараді з силовиками вперше офіційно визнав участь білорусі у війні проти Україні, але заявив «ми нікого не вбиваємо».