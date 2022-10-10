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Ракурс
Зеленський домовився з Шольцем про скликання термінового засідання G7

Зеленський домовився з Шольцем про скликання термінового засідання G7

10 жов 2022, 12:05
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Президент України Володимир Зеленський домовився з канцлером ФРН Олафом Шольцем про скликання термінового засідання «Групи семи» (G7).





На ньому президент розповість про нові теракти росії. Німеччина зараз керує у G7.

По Україні уранці 10 жовтня випущено 83 російських ракети, 43 знищено силами ППО, повідомила заступник голови Міноборони Ганна Маляр.

Джерело: Ракурс


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