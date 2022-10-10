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Зеленський домовився з Шольцем про скликання термінового засідання G7
Зеленський домовився з Шольцем про скликання термінового засідання G7https://racurs.ua/ua/n175610-zelenskyy-domovyvsya-z-sholcem-pro-sklykannya-terminovogo-zasidannya-g7.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський домовився з канцлером ФРН Олафом Шольцем про скликання термінового засідання «Групи семи» (G7).
На ньому президент розповість про нові теракти росії. Німеччина зараз керує у G7.
По Україні уранці 10 жовтня випущено 83 російських ракети, 43 знищено силами ППО, повідомила заступник голови Міноборони Ганна Маляр.
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