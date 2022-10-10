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Зеленский договорился с Шольцем о созыве срочного заседания G7
Зеленский договорился с Шольцем о созыве срочного заседания G7https://racurs.ua/n175610-zelenskiy-dogovorilsya-s-sholcem-o-sozyve-srochnogo-zasedaniya-g7.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський домовився з канцлером ФРН Олафом Шольцем про скликання термінового засідання «Групи семи» (G7).
На ньому президент розповість про нові теракти росії. Німеччина зараз керує у G7.
По Україні уранці 10 жовтня випущено 83 російських ракети, 43 знищено силами ППО, повідомила заступник голови Міноборони Ганна Маляр.
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