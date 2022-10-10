Метрополитен Киева временно прекратил работу из-за обстрелов. Фото:

https://racurs.ua/n175609-raketnyy-obstrel-kieva-metropoliten-vremenno-prekratil-rabotu.html

Ракурс

Метрополітен Києва 10 жовтня тимчасово припинив роботу через ракетні обстріли.

Усі підземні станції столичного метро через вибухи працюють як укриття. Рух поїздів червоною лінією призупинено. Також тимчасово зачинений пересадочний вузол «Театральна"-"Золоті ворота». Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Про відновлення роботи метрополітену столична влада обіцяла повідомити додатково.

Міський голова Віталій Кличко повідомив у Telegram, що російські ракети вразили об‘єкти в Шевченківському та в Солом‘янському районах. Центральні вулиці Києва перекрили правоохоронці, працюють рятувальні служби.

Як повідомлялося, 10 жовтня Україна зазнала масованої атаки росії. Вибухи зафіксовані у Києві, Дніпрі, Хмельницькому та Житомирі, Львові. Зокрема, в центрі столиці в Шевченківському районі прогриміли вибухи. На проїжджих частинах загорілися автомобілі, на яких мирні жителі просто їхали на роботу. У ДСНС заявили про загиблих та поранених.