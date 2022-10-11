Постраждалий в результаті російського ракетного удару пішохідно-велосипедний міст, фото: Віталій Кличко

https://racurs.ua/ua/n175667-klychko-rozpoviv-pro-stan-sklyanogo-mostu-poshkodjenogo-rosiyskou-raketou-foto.html

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Мер Києва Віталій Кличко розповів про стан «скляного» пішохідно-велосипедного мосту на Володимирську гірку, який вчора, 10 жовтня, зазнав пошкоджень в результаті російського ракетного удару.

Фото ремонтних робіт на пошкодженому мосту Кличко сьогодні, 11 жовтня, опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

За його словами, сьогодні на мосту фахівці демонтували пошкоджені вибухом ракети елементи скла. Крім того, спеціалісти «Київміськсвітла» обстежили стан підсвітки перил — освітлення відремонтують.