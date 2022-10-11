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Ракурс
Постраждалий в результаті російського ракетного удару пішохідно-велосипедний міст, фото: Віталій Кличко

Кличко розповів про стан «скляного мосту», пошкодженого російською ракетою (ФОТО)

11 жов 2022, 19:58
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Мер Києва Віталій Кличко розповів про стан «скляного» пішохідно-велосипедного мосту на Володимирську гірку, який вчора, 10 жовтня, зазнав пошкоджень в результаті російського ракетного удару.





Фото ремонтних робіт на пошкодженому мосту Кличко сьогодні, 11 жовтня, опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

За його словами, сьогодні на мосту фахівці демонтували пошкоджені вибухом ракети елементи скла. Крім того, спеціалісти «Київміськсвітла» обстежили стан підсвітки перил — освітлення відремонтують.

Скло замовляємо. На його виготовлення потрібно до трьох тижнів. І вже невдовзі наш оновлений міст знову буде радувати киян і гостей столиці, — зазначає Кличко. — Бо він тепер — не тільки один з туристичних символів Києва, а й символ незламності й стійкості України.

Постраждалий в результаті російського ракетного удару пішохідно-велосипедний міст, фото: Віталій Кличко

Джерело: Ракурс


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