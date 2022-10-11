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Іранський дрон-камікадзе
Іранські «шахіди» українські військові збивають з польських комплексів — Залужнийhttps://racurs.ua/ua/n175673-iranski-shahidy-ukrayinski-viyskovi-zbyvaut-z-polskyh-kompleksiv-zalujnyy.htmlРакурс
Надане Польщею озброєння допомагає українським військовим протистояти іранським безпілотникам Shahed-136, котрі використовує росія.
Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 11 жовтня, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
За дві доби розрахунками зенітного ракетного дивізіону було збито 9 з 11 БПЛА Shahed-136, — зазначає Залужний. — Це результат якісної підготовки наших зенітників, що її проводили польські побратими.
Залужний наголошує, що саме Польща надала комплекси, з яких радянськими ракетами українці збивають іранські дрони, запущені росіянами.
Це реалії сьогоднішньої війни. Дякую братам-полякам! — резюмує головнокомандувач ЗСУ.
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