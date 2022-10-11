Російські загарбники знову обстріляли Запоріжжя, фото: «Подробности»

https://racurs.ua/ua/n175672-semero-zagyblyh-rashysty-znovu-obstrilyaly-zaporizku-oblast.html

Ракурс

Рашисти знову обстріляли Запорізьку область.

Удари з РСЗВ та артилерії прийшлися на місто Оріхів та селище Степногірськ. Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 11 жовтня, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Внаслідок російських обстрілів загинули семеро осіб, ще стільки ж травмовані.

Відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків обстрілів, — зазначив Тимошенко.

Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух у своєму Telegram-каналі повідомляє, що в Оріхові при виконанні робіт з відновлення пошкодженої лінії електропередач під час повторного ворожого обстрілу загинуло двоє працівників районних електромереж — Дмитро Стариченко та Роман Мельник.

Ще двоє - Максим Юрченко та Дмитро Рабаджиєв — з пораненнями евакуйовані до госпіталю.