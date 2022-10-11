Наслідки російських обстрілів Запоріжжя, фото: ДСНС

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У Запоріжжі безвісти зниклими після російських ракетних обстрілів вважаються 23 людини, які можуть досі перебувати під завалами.

Рятувальники продовжують розбирати завали будинків. Про це під час брифінгу заявив начальник поліції Запорізької області Артем Кісько, повідомляє агентство «Укрінформ».

Він зазначив, що в останні дні відбулися такі ракетні обстріли Запоріжжя:

9 жовтня о другій годині ночі рашисти завдали 10 ракетних ударів — як з С-300, так і Х-22. 78 людей поранено, серед них — 10 дітей. 14 людей загинуло, в тому числі одна дитина. Розбір завалів триває і 17 осіб рахуються безвісти зниклими;

10 жовтня вночі ворог випустив вісім ракет — шість осіб загинули, вісім осіб поранені. Безвісти зниклими рахуються шість осіб;

сьогодні, 11 жовтня, по Запоріжжю було завдано вже 12 ракетних ударів, загинула одна людина.

Кісько наголошує - жодних військових об'єктів чи військових частин поблизу місць влучання російських ракет немає. Інформації щодо поранень та загибелі військових також не надходило.

Джерело: «Укрінформ»