Валерій Мартинюк, фото: «Енергоатом»

https://racurs.ua/ua/n175660-rashysty-vykraly-zastupnyka-gendyrektora-zaes-ymovirno-yogo-katuut.html

Ракурс

Російські загарбники вчора, 10 жовтня, викрали заступника генерального директора Запорізької АЕС із персоналу Валерія Мартинюка.

Рашисти тримають його у невідомому місці та, ймовірно, застосовують притаманні їм методи катування та залякування. Про це сьогодні, 11 жовтня, повідомляє прес-служба НАЕК «Енергоатом».

Таким чином росіяни намагаються отримати вкрай необхідну їм інформацію про особові справи працівників Запорізької АЕС, щоб якнайшвидше змусити український персонал працювати на Росатом, — наголошують у компанії. — Окупанти у прямому сенсі застосовують тортури до атомників ЗАЕС, не цураючись найжорстокіших знущань.

У цій ситуації «Енергоатом» звертається до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі й усієї світової спільноти із закликом задіяти всі можливі заходи для негайного звільнення Мартинюка із полону російських окупантів та повернення його до виконання посадових обов‘язків.

Свавілля загарбників на Запорізькій АЕС треба якомога швидше зупинити! Для цього необхідно створити зону ядерної безпеки навколо ЗАЕС і повернути її під повний контроль України! — наголошують в «Енергоатомі».

У компанії зазначають, що окупанти на ЗАЕС звозять у машинні зали 1-го та 2-го енергоблоків Запорізької АЕС ліжка, матраци, бойлери та інше побутове «знаряддя». В «Енергоатомі» вбачають два можливі пояснення таких дій ворога: