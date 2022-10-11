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Ракурс
З’явилося відео пошкодженої залізниці Кримського мосту

З’явилося відео пошкодженої залізниці Кримського мосту (ВІДЕО)

11 жов 2022, 15:20
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Росія показала відео наслідків вибуху, який пошкодив автомобільне та залізничне полотно на Кримському мосту. Відеоролик розповсюдили російські пропагандисти в YouTube.





На відео видно пошкоджені конструкції, залишки від вагонів після вибуху.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці Кримського мосту спалахнула потужна пожежа. Окупаційна влада Криму заявила, що там нібито вибухнув вантажний автомобіль. Згодом російські ЗМІ опублікували відео з моментом вибуху на мосту.

Джерело: Ракурс


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