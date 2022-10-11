Появилось видео поврежденной железной дороги Крымского моста

https://racurs.ua/n175659-poyavilos-video-povrejdennoy-jeleznoy-dorogi-krymskogo-mosta-video.html

Ракурс

Росія показала відео наслідків вибуху, який пошкодив автомобільне та залізничне полотно на Кримському мосту. Відеоролик розповсюдили російські пропагандисти в YouTube.

На відео видно пошкоджені конструкції, залишки від вагонів після вибуху.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці Кримського мосту спалахнула потужна пожежа. Окупаційна влада Криму заявила, що там нібито вибухнув вантажний автомобіль. Згодом російські ЗМІ опублікували відео з моментом вибуху на мосту.