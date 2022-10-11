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Появилось видео поврежденной железной дороги Крымского моста
Появилось видео поврежденной железной дороги Крымского моста (ВИДЕО)https://racurs.ua/n175659-poyavilos-video-povrejdennoy-jeleznoy-dorogi-krymskogo-mosta-video.htmlРакурс
Росія показала відео наслідків вибуху, який пошкодив автомобільне та залізничне полотно на Кримському мосту. Відеоролик розповсюдили російські пропагандисти в YouTube.
На відео видно пошкоджені конструкції, залишки від вагонів після вибуху.
Нагадаємо, вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці Кримського мосту спалахнула потужна пожежа. Окупаційна влада Криму заявила, що там нібито вибухнув вантажний автомобіль. Згодом російські ЗМІ опублікували відео з моментом вибуху на мосту.
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