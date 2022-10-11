КГБ беларуси надеется на переломный момент в войне в ноябре-феврале

https://racurs.ua/n175658-kgb-belarusi-nadeetsya-na-perelomnyy-moment-v-voyne-v-noyabre-fevrale.html

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Очільник Комітету державної безпеки білорусі іван тертель вважає, що переломним моментом у російській війні в Україні може стати період із листопада до лютого.

Про це пише російське пропагандистське видання «Новости», Міноборони білорусі.

Якщо росія якісно проведе мобілізацію, забезпечить своє угруповання технічними засобами і передовим озброєнням, то бойові дії вступлять у ключову фазу. За нашими оцінками, у період листопада цього року до лютого наступного буде переломний момент, — йдеться у повідомленні.

Зі свого боку Міноборони білорусі цитує заяву держсекретаря Радбезу білорусі олександра вольфовича про те, що Київ нібито намагається «завдати удару по білорусі», а НАТО і європейські країни нібито «вже відкрито розглядають можливі варіанти агресії» проти сусідньої країни.

У вищих ешелонах влади України також обговорюється можливість нанесення удару по білорусі, насамперед використовуючи наших втікачів, які там перебувають: полк Калиновського, батальйон Литвина та інші незаконні збройні формування, — марить вольфович.

При цьому міністр оборони білорусі віктор хренін знову повторив наратив самопроголошеного президента олександра лукашенка про те, що завдання регіонального угруповання військ нібито «суто оборонні».

Нагадаємо, наприкінці вересня керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Київ повернеться в окупований Крим — це відбудеться зі зброєю і досить скоро. За його прогнозом, взимку війна значною мірою стихне, але після зими почнеться завершення цього конфлікту виходом на першому етапі на адмінкордони станом на 1991 рік.

Буданов вважає, що звільнення Криму буде «не влітку, а до кінця весни, можливо, трохи раніше».