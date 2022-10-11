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Батарею гаубиц «Мста-Б» бросили россияне под Лиманом

Батарею гаубиц «Мста-Б» бросили россияне под Лиманом (ВИДЕО)

11 окт 2022, 14:25
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Підрозділи армії росії під час втечі з-під Лиману на Донеччині покинули батарею гаубиць «Мста-Б» разом з боєкомплектом. Про це 11 жовтня повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України з посиланням на «Військове телебачення України».





Батарея 152-х гаубиць, яку ми затрофеїли від «другої армії світу», уже сьогодні почала працювати в їхню сторону. Приїхали наші артилеристи, розвернули гармати і півгодини назад вже зробили шість пострілів з їхніх гармат в їхній бік, — вказав військовослужбовець ЗСУ.

Источник: Ракурс


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