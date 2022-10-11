Батарею гаубиць «Мста-Б» кинули росіяни під Лиманом

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Підрозділи армії росії під час втечі з-під Лиману на Донеччині покинули батарею гаубиць «Мста-Б» разом з боєкомплектом. Про це 11 жовтня повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України з посиланням на «Військове телебачення України».