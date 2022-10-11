Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача — що вирішили

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Президент Володимир Зеленський 11 жовтня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. З його слів, під час засідання керівництво країни обговорило:

ситуацію на передовій;

кроки подальшої деокупації українських територій;

ліквідацію руйнувань, завданих ракетними обстрілами агресора;

захист об'єктів критичної інфраструктури;

підготовку Збройних сил України до зими.

Передусім обговорили ситуацію на передовій і відзначили якісну роботу підрозділів ЗСУ, які захищають наше небо, — вказав Зеленський.

Глава держави додав, що про захист об'єктів критичної інфраструктури доповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Нагадаємо, президенти 11 європейських країн у спільній заяві засудили масовані ракетні атаки росії проти українських міст, попереджаючи, що це — воєнний злочин без терміну давності. Спільну заяву затвердили президенти Болгарії, Чорногорії, Чехії, Естонії, Литви, Латвії, Північної Македонії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель вважає, що масовані ракетні удари по Україні свідчать про зростаючий відчай кремля.