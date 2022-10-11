Семеро погибших — рашисты снова обстреляли Запорожскую областьhttps://racurs.ua/n175672-semero-pogibshih-rashisty-snova-obstrelyali-zaporojskuu-oblast.htmlРакурс
Рашисти знову обстріляли Запорізьку область.
Удари з РСЗВ та артилерії прийшлися на місто Оріхів та селище Степногірськ. Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 11 жовтня, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
Внаслідок російських обстрілів загинули семеро осіб, ще стільки ж травмовані.
Відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків обстрілів, — зазначив Тимошенко.
Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух у своєму Telegram-каналі повідомляє, що в Оріхові при виконанні робіт з відновлення пошкодженої лінії електропередач під час повторного ворожого обстрілу загинуло двоє працівників районних електромереж — Дмитро Стариченко та Роман Мельник.
Ще двоє - Максим Юрченко та Дмитро Рабаджиєв — з пораненнями евакуйовані до госпіталю.
На жаль кількість загиблих у місті на вечір зросла до п’яти людей, — зазначає Старух.