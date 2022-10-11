Дату коронации Чарльза III назвали в Британии

Британский король Чарльз III, фото: The Royal Family

https://racurs.ua/n175671-datu-koronacii-charlza-iii-nazvali-v-britanii.html

Ракурс

Коронація британського короля Чарльза III відбудеться 6 травня 2023 року у Вестмінстерському абатстві в Лондоні під керівництвом архієпископа Кентерберійського.

Про це сьогодні, 11 жовтня, повідомляється на сторінці королівської родини у Твіттері.

Зазначається, що під час церемонії Чарльз III буде коронований разом із королевою-консортом.

Наразі більше подробиць щодо майбутньої церемонії коронації не повідомляють.

Нагадаємо, правителем Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії й 14 країн Співдружності Чарльз III офіційно став 10 вересня 2022 року. 8 вересня померла королева Великої Британії Єлизавета II.