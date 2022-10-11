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Британський король Чарльз III, фото: The Royal Family

Дату коронації Чарльза III назвали у Британії

11 жов 2022, 21:47
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Коронація британського короля Чарльза III відбудеться 6 травня 2023 року у Вестмінстерському абатстві в Лондоні під керівництвом архієпископа Кентерберійського.





Про це сьогодні, 11 жовтня, повідомляється на сторінці королівської родини у Твіттері.

Зазначається, що під час церемонії Чарльз III буде коронований разом із королевою-консортом.

Наразі більше подробиць щодо майбутньої церемонії коронації не повідомляють.

Нагадаємо, правителем Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії й 14 країн Співдружності Чарльз III офіційно став 10 вересня 2022 року. 8 вересня померла королева Великої Британії Єлизавета II.


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