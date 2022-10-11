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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Розмістити спостерігачів на кордоні з білоруссю запропонував G7 Зеленський

11 жов 2022, 21:25
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Володимир Зеленський пропонує розмістити на україно-білоруському кордоні спостерігачів — щоб перешкодити розігруваній росією провокації про нібито плани Києва розпочати військові дії проти білорусі.





Таку ініціативу Зеленський висунув під час термінової наради з лідерами G7.

Щоб повністю зняти цю провокацію, зняти ці наративи, що звучать від лукашенка, ми пропонуємо своє рішення: на кордоні України та Білорусі може бути розміщена місія міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації. Формат може бути розроблений нашими дипломатами, — заявив Зеленський, закликавши підтримати цю ініціативу на рівні G7.

Президент також наголосив, що білорусь вже й так є опосередкованим учасником війни, проте росія хоче втягнути її у бойові дії безпосередньо.

Територія білорусі вже використовується для ударів по Україні. Зараз ми бачимо велику загрозу. Росія намагається прямо втягнути білорусь у війну, розігруючи провокацію з тим, що ми нібито готуємо удар по цій країні, — зазначає Зеленський.

Зеленський наголошує, що Україна ніколи не планувала бойових дій проти білорусі.

Джерело: Ракурс


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