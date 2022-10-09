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Ракурс
Поплічники росіян хочуть відтягнути сили ЗСУ з лінії фронту, фото: DW

Чому білорусь звинуватила Україну в підготовці «нападу», розповіли в Міноборони Литви

9 жов 2022, 14:23
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Режим самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка нещодавно звинуватив Україну у нібито підготовці нападу на цю країну. Вчора, 8 жовтня, посла України у Мінську викликали в мзс білорусі, щоб вручити відповідну дипломатичну ноту.





Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що до таких дій режим лукашенка вдалася на прохання росії — щоб росії сприяти відведенню частин ЗСУ з фронту на кордон з білоруссю. Про це Анушаускас написав на своїй сторінці у Твіттері.

Замість тактичної ядерної зброї активується лукашенко, — зазначив Анушаускас. — Учора білорусь офіційно звинуватила Україну у підготовці нападу на неї. Мета — відвести якнайбільше українських сил з фронту до кордону з білоруссю.

Джерело: Ракурс


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