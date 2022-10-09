Почему беларусь обвинила Украину в подготовке нападения, рассказали в Минобороны Литвы

Ракурсhttps://racurs.ua/
Приспешники россиян хотят оттянуть силы ВСУ с линии фронта, фото: DW
Почему беларусь обвинила Украину в подготовке нападения, рассказали в Минобороны Литвыhttps://racurs.ua/n175584-pochemu-belarus-obvinila-ukrainu-v-podgotovke-napadeniya-rasskazali-v-minoborony-litvy.htmlРакурс
Режим самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка нещодавно звинуватив Україну у нібито підготовці нападу на цю країну. Вчора, 8 жовтня, посла України у Мінську викликали в мзс білорусі, щоб вручити відповідну дипломатичну ноту.
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що до таких дій режим лукашенка вдалася на прохання росії — щоб росії сприяти відведенню частин ЗСУ з фронту на кордон з білоруссю. Про це Анушаускас написав на своїй сторінці у Твіттері.
Замість тактичної ядерної зброї активується лукашенко, — зазначив Анушаускас. — Учора білорусь офіційно звинуватила Україну у підготовці нападу на неї. Мета — відвести якнайбільше українських сил з фронту до кордону з білоруссю.
Читайте также
.
Кассационный хозяйственный суд: о чем не упомянули «Схемы»
17 человек погибли в Запорожье в результате российских обстрелов (ФОТО, ВИДЕО)
Россия должна быть уничтожена в том виде, в каком она существует сегодня
Киевский фронт: полковник застрелил подполковника из наградного оружия в офисе «Укргазнефти»
Загрузка...