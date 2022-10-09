Кыргызстан не будет проводить на своей территории учения ОДКБ, фото: ОДКБ

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Ракурс

Киргизстан ухвалив рішення скасувати проведення на своїй території командно-штабних навчань ОДКБ під назвою «Непорушне братство-2022», котрі мали відбутися у жовтні.

Про це сьогодні, 9 жовтня, повідомляє «Радіо Азаттик» з посиланням на Міноборони країни.

До Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.

14−17 вересня між військовими Киргизстану та Таджикистану сталося масштабне зіткнення, внаслідок якого, за різними даними, загинули понад 60 громадян Киргизстану та понад 40 жителів Таджикистану.

18 вересня МЗС Киргизстану у своїй заяві звинуватило Таджикистан у збройному акті агресії. Такі самі звинувачення прозвучали із боку Таджикистану на адресу Киргизстану.

Джерело: «Радіо Азаттик»