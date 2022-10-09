«Непорушне братство» тріснуло — Киргизстан скасував військові навчання ОДКБhttps://racurs.ua/ua/n175583-neporushne-bratstvo-trisnulo-kyrgyzstan-skasuvav-viyskovi-navchannya-odkb.htmlРакурс
Киргизстан ухвалив рішення скасувати проведення на своїй території командно-штабних навчань ОДКБ під назвою «Непорушне братство-2022», котрі мали відбутися у жовтні.
Про це сьогодні, 9 жовтня, повідомляє «Радіо Азаттик» з посиланням на Міноборони країни.
До Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.
14−17 вересня між військовими Киргизстану та Таджикистану сталося масштабне зіткнення, внаслідок якого, за різними даними, загинули понад 60 громадян Киргизстану та понад 40 жителів Таджикистану.
18 вересня МЗС Киргизстану у своїй заяві звинуватило Таджикистан у збройному акті агресії. Такі самі звинувачення прозвучали із боку Таджикистану на адресу Киргизстану.
Джерело: «Радіо Азаттик»